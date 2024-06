Mainz (ots) -ZDFneo ÄnderungsmitteilungWoche 24/24Donnerstag, 13.06.Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:0.55 Heimvorteil - mit Tommi Schmitt (ZDF 1.6.2024)2.25 MAITHINK X - Die ShowKopfball - Hirnschäden durch (Kinder-) Fußball!Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim2.55 ExitLazarusNorwegische Dramaserie(vom 14.5.2024)3.35 ExitWilliam von ArabienNorwegische Dramaserie(vom 14.5.2024)4.10 ExitFamily firstNorwegische Dramaserie(vom 14.5.2024)4.45 ExitTeam play and Shadow playNorwegische Dramaserie(vom 14.5.2024)5.15 heute-show präsentiert: Till to goKlimakriseSatirischer Spaziergang mit Till Reiners(vom 23.9.2022)5.30 neoriginalIch dich auch!Der Pfeil5.55 neoriginal-6.15 Ich dich auch!Der Knubbel(Die Folgen 'Abenteuer und Exzess', 'Rückkehr zur Realität' und 'Wenn die Welt verschwindet' werden auf Freitag, 14.06.2024 bzw. Samstag, 15.06.2024, verschoben.)Freitag, 14.06.Bitte Programmänderungen beachten:4.50 ExitAbenteuer und ExzessNorwegische Dramaserie(Text u. weitere Angaben siehe 13.6.2024)5.20 ExitRückkehr zur RealitätNorwegische Dramaserie(Text u. weitere Angaben siehe 13.6.2024)5.55 Terra X-6.40 Faszination ErdeBrennendes Australien(vom 6.1.2024)Deutschland 2023(Die Folgen 'Sympathie für den Teufel' und 'Exit' der Serie "Exit" werden auf Samstag, 15.06.2024, verschoben.)Woche 25/24Samstag, 15.06.Bitte Programmänderungen und Zeitkorrekturen beachten:3.10 ExitWenn die Welt verschwindetNorwegische Dramaserie(Text u. weitere Angaben siehe 13.6.2024)3.45 ExitSympathie für den TeufelNorwegische Dramaserie(Text u. weitere Angaben s. 14.6.2024)4.15 ExitExitNorwegische Dramaserie(Text u. weitere Angaben s. 14.6.2024)4.45 The RookieDie Jäger(vom 18.4.2024)5.25 The Rookie-6.15 Die Henkersmahlzeit(vom 18.4.2024)(Die Wiederholung des Spielfilms "Die Vergessenen" um 3.10 Uhr entfällt.)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/5800961