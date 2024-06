DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 14. Juni (vorläufige Fassung)

=== 08:00 DE/Insolvenzen 1Q und Schnellindikator Mai *** 09:00 DE/Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Pressegespräch zur Konjunkturprognose Sommer 2024, Berlin 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 09:30 DE/Bundesrat, Plenum, Berlin 10:00 AT/AMS-Osram AG, HV *** 11:00 EU/Handelsbilanz April *** 11:00 ES/EZB-Vizepräsident De Guindos, Teilnahme an Veranstaltung zur Verleihung des Carlos V European Prize an Ex-EZB-Präsident Draghi *** 12:05 EU/EZB, Veröffentlichung Volumen vorfristiger TLTRO-Rückzahlung *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Mai Importpreise PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Juni PROGNOSE: 71,5 zuvor: 69,1 *** 19:30 HR/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei 30th Dubrovnik Economic Conference 21:00 Fußball-EM-Eröffnungsspiel - Gruppe A: Deutschland - Schottland, München *** - JP/Bank of Japan (BoJ), Ergebnis des geldpolitischen Rats ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

June 13, 2024

