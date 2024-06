Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Zeit ist weit mehr als nur Geld - sie ist eines unserer wertvollsten und zugleich knappsten Güter, so die Serafin Asset Management GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Fundierte Finanzentscheidungen zu treffen, bedeutet viel von dieser begrenzten Ressource aufzuwenden. Die Notwendigkeit eines verlässlichen Partners, der kompetent durch die vielfältigen Herausforderungen des Finanzsektors navigiert und die Verwirklichung individueller Träume unterstützt, war nie größer. Serafin Wealth Management setzt genau hier an und bietet Anlegern eine transparente, unabhängige und individuelle Vermögensverwaltung auf Family-Office-Niveau mit professioneller Beratung. Das Wissen von Finanzspezialisten, welches zuvor nur professionellen Investoren vorbehalten war, sowie die Best Practice Erfahrungen mit externen Vermögensverwaltungen aus dem eigenen Family Office, fließt nun auch in individuelle Anlagestrategien für Privatkunden. Die Vermögensverwaltung von Serafin Wealth Management macht das möglich. ...

