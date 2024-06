BREAKING NEWS: POSITIVE KLINISCHE STUDIE UND EXPERTEN STEIGEN EIN

Anzeige / Werbung

Das Biotech-Unternehmen Cardiol Therapeutics hat heute die Ergebnisse seiner Phase-II-Pilotstudie MAvERIC von CardiolRx bei wiederkehrender Perikarditis, also Herzbeutelentzündung, veröffentlicht.

Die Beurteilung der Topline-Daten ist positiv ausgefallen und bringt das Unternehmen auf eine neue Entwicklungsstufe: Phase-III. Das Rohstoffunternehmen Power Nickel gab bekannt, dass namhafte Bergbauexperten mit 20 Mio. CAD im Rahmen einer Kapitalerhöhung einsteigen. Die Besonderheit ist, dass die Finanzierung zu 1,25 CAD stattfindet und der gestrige Schlusskurs bei 0,68 CAD lag. Weitere Details zu den Meldungen und welche Kurschancen daraus entstehen, wir fassen es im Bericht zusammen.

CARDIOLRX SENKT DEUTLICH DIE SCHMERZEN

Cardiol Therapeutics Inc. hat heute die positiven klinische Daten aus seiner achtwöchigen Phase-II-Pilotstudie MAvERIC veröffentlicht, welche die Wirkung von CardiolRx bei Patienten mit symptomatischer rezidivierender Perikarditis, also wiederkehrender Herzbeutelentzündung, untersucht. Die Studie zeigte eine signifikante Reduktion der Perikarditis-Schmerzen und eine Normalisierung der Entzündungsmarker (CRP) bei 80% der Patienten. CardiolRx erwies sich also als wirksam bei der Linderung von Schmerzen und Entzündungen im Zusammenhang mit Perikarditis. Diese Ergebnisse unterstützen die weitere Entwicklung von CardiolRx als potenzielles Therapeutikum für Herzerkrankungen. Cardiol plant, diese vielversprechenden Daten in zukünftigen klinischen Studien weiter zu validieren.

DEUTLICHE ABNAHME VON SCHMERZEN UND ENTZÜNDUNGEN

"Es freut uns ganz besonders, die Daten zum primären Endpunkt aus der Pilotstudie MAvERIC bekanntgeben zu können. Anhand dieser Daten konnte gezeigt werden, dass die orale Verabreichung unseres Kleinmoleküls CardiolRxTM zu einer deutlichen Abnahme der Schmerzen und Entzündungen in Zusammenhang mit der Perikarditis geführt hat. Die Größenordnung dieser Abnahme war in bemerkenswerter Weise mit jenen Veränderungen vergleichbar, die nach Verabreichung einer immunsuppressiven Therapie mit Biologika, welche üblicherweise in der Drittlinienbehandlung bei einer rezidivierenden Perikarditis zum Einsatz kommt, berichtet wurden", erläutert David Elsley, CEO von Cardiol Therapeutics. "Aufgrund der klinisch bedeutsamen Wirkung von CardiolRxTM auf das Schlüsselsymptom dieser stark belastenden Erkrankung gehen wir nun davon aus, dass die Gesamtheit der Daten aus der Pilotstudie MAvERIC für den Übergang zu einer Phase-III-Studie zu CardiolRxTM sprechen wird, mit der wir unser Ziel erreichen wollen, Tausenden von Perikarditis-Patienten eine leichter zugängliche und nicht immunsuppressive Therapieoption zu bieten."

MILLIARDEN-BEWERTUNG UND ÜBERNAHMEZIEL

Die heutige Meldung ist für Cardiol ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zu einem Mrd.-Unternehmen oder Übernahmeziel. Die Aktie hat durch die positive Beurteilung erheblich an Potenzial gewonnen und ist ein echtes 'KAUF'-Argument. Beim gestrigen Schlusskurs von 4,08 CAD war Cardiol mit 278 Mio. CAD bewertet und weil vergleichbare Unternehmen in der Vergangenheit für Mrd.-Beträge übernommen wurden, bleibt somit noch viel Luft nach oben.

ERFOLGREICHE ENTDECKUNG EINES WELTKLASSEPROJEKTES

Power Nickel ist ein kanadische Rohstoffunternehmen, dass in den vergangenen Wochen durch ein äußerst erfolgreiches Bohrprogramm in den Fokus von Investoren gerückt ist. Das Unternehmen plante ursprünglich das Nickelvorkommen durch weitere Bohrungen zu erweitern und fand dabei sieben weitere strategische Metalle. Damit nicht genug, denn es wird bereits vermutet, dass die Lagerstätten sehr groß und damit von besonderer Bedeutung für Kanada sein werden. Ein weiterer Vorteil besteht zudem darin, dass die Lagerstätten in Quebec an einem Highway liegen und Zugang zu CO2-neutralem Strom aus Wasserkraft besteht. Klimaneutraler Bergbau ist eine echte Besonderheit.

BERGBAUEXPERTE STEIGT MIT ÜBER 83 % KURSAUFSCHLAG EIN

Der Erfolg von Power Nickel hat auch die Aufmerksamkeit von prominenten Bergbauexperten wie Rob McEwen gewonnen, die nun im Rahmen einer 20 Mio. CAD Finanzierung einsteigen werden. Die Eigenkapitalfinanzierung wird durch die Ausgabe von 16 Mio. Einheiten, bestehend aus einer Aktie und einem halben Warrant je Einheit, angeboten. Der Vorteil von Flow-Through-Finanzierungen für Unternehmen besteht darin, dass die Investoren Steuervorteile erhalten und diese bei der Preisgestaltung berücksichtigt werden können. Im Fall von Power Nickel bedeutet es, dass die Investoren pro Einheit 1,25 CAD bezahlen und dadurch die Verwässerung für die Gesellschaft deutlich geringer ausfällt. Der gestrige Schlusskurs der Power Nickel Aktien lag bei 0,68 CAD und somit zahlen die neuen Investoren mit 1,25 CAD einen erheblichen Aufschlag von 83 %. Die Investoren erhalten im Gegenzug eine Steuergutschrift von 30 %, weil die Mittel für Explorationsarbeiten verwendet werden.

INVESTOREN GEWINNEN DURCH NAMHAFTE INVESTOREN

"Im Leben wird man oft nach dem Unternehmen beurteilt, das man führt, und diesbezüglich denken wir, dass jeder Aktionär von Power Nickel durch diese Verbindung mit einigen der legendärsten und erfolgreichsten Bergbauinvestoren der Welt gewinnt. Offensichtlich sind sie vom Potenzial von Nisk genauso begeistert wie wir und diese Kapitalerhöhung wird es uns ermöglichen, unser Explorationsbestreben in den nächsten zwölf bis 18 Monaten zu intensivieren", sagte CEO Terry Lynch in der heutigen Mitteilung.

GESTEIGERTE SICHERHEIT DURCH EXPERTISE

Die Aktie von Power Nickel hat mit den jüngsten operativen Erfolgen und der finanziellen Unterstützung von erfahrenen Bergbauexperten enormes Kurspotenzial. Die neuen Investoren steigen sicherlich nicht für eine geringe Rendite ein, sie verstehen das große Gesamtbild viel besser als die meisten Investoren und streben in der Regel nach dem Aufbau eines Mrd.-Unternehmens - genau das macht die Power Nickel Aktie mit einer gestrigen Marktkapitalisierung von 115 Mio. CAD noch attraktiver.

Erfolgsgeschichten: Cardiol Therapeutics und Power Nickel, Chart: 12 Monate in %, Stand: 12.06.2024, Quelle: Refinitiv

