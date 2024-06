EQS-News: TRATON SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

IR-Mitteilung TRATON-Aktionäre entlasten Vorstand und Aufsichtsrat und beschließen mehr als verdoppelte Dividende für 2023 München, 13. Juni 2024 - Die Aktionäre der TRATON SE haben sämtlichen Tagesordnungspunkten der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung mit großer Mehrheit zugestimmt. So wurde für das Geschäftsjahr 2023 eine Dividendenausschüttung von 1,50 € je Aktie beschlossen, mehr als doppelt so viel wie die 0,70 € im Vorjahr. Darüber hinaus wurden die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 entlastet sowie der vorgelegte Vergütungsbericht gebilligt. TRATON-CEO Christian Levin skizzierte den Anteilseignern, wie das Unternehmen, das ab dem 24. Juni 2024 im deutschen Börsenindex MDAX gelistet sein wird, in die Zukunft geht: "Wir wollen maximalen Mehrwert für unsere Kunden. Daran arbeiten wir unablässig. Durch die Zusammenarbeit in der Gruppe können wir künftig noch sehr viel mehr erreichen. Indem wir auf den Stärken all unserer Marken aufbauen. Und so noch bessere Produkte und Dienstleistungen anbieten, mit denen wir Kunden verschiedener Segmente mit abgestuften Performance-Schritten erreichen. Auf diese Weise können wir das Potenzial von TRATON heben." Als Anteilseignervertreter erneut in den Aufsichtsrat gewählt wurden Hans Dieter Pötsch, Ödgärd Andersson, Dr. Manfred Döss, Gunnar Kilian, Dr. Albert Xaver Kirchmann, Dr. Julia Kuhn-Piëch, Nina Macpherson, Dr. Dr. Christian Porsche, Dr. Wolf-Michael Schmid sowie Frank Witter. Auf der Seite der Arbeitnehmer wurden im Vorfeld der Hauptversammlung ebenfalls alle amtierenden Vertreter wiedergewählt. Weitere Informationen zur Hauptversammlung der TRATON SE sowie alle

Abstimmungsergebnisse und die gesamte Rede von Christian Levin finden Sie hier:

https://ir.traton.com/de/hauptversammlung/

Kontakt Ursula Querette

Head of Investor Relations

T +49 152 02152400

ursula.querette@traton.com Thomas Paschen

Investor Relations

T +49 170 9073494

thomas.paschen@traton.com TRATON SE

Hanauer Straße 26 / 80992 München / Deutschland

www.traton.com Die TRATON SE als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, Navistar und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. "Transforming Transportation Together. For a sustainable world.": Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen.



