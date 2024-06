Neckarsulm (ots) -Montana Black und Kaufland präsentieren in dieser Woche zwei neue Sorten des Energydrinks Gönrgy:Kaktus-Kick und Arctic-Ice.Sie sind ab sofort in einer limitierten Version bundesweit in allen Kaufland-Filialen erhältlich. Doch damit nicht genug, denn Montana Black verkündet zudem eine Sortimentsumstellung. Fans der Sorten Raspberry Cheesecake und Tropical haben nun noch einmal die Gelegenheit, sich mit diesen einzudecken. Zukünftig wird es die Sorten Juneberry Jam, Sweet Lemon, White Peach und Blueberry Coconut dauerhaft geben - sowie mindestens eine der neuen Sorten.Gönrgy ist nicht nur das Getränk für Fans von Montana Black, sondern auch eine echte Besonderheit für Energydrink-Genießer. Deshalb zelebrieren der Influencer und Kaufland die neuen Sorten im gemeinsamen Video, in dem sie auf passend gestalteten Säulen präsentiert werden und damit ihre Außergewöhnlichkeit herausstellt wird.Mit über 20 Millionen Followern über alle Social-Media-Kanäle hinweg gehört Montana Black zu den bekanntesten Influencern Deutschlands. Gönrgy hat er selbst entwickelt, der Name greift ein bekanntes Zitat des Twitch-Streamers auf ("G steht für Gönnen"). Die neuen Sorten sind, ebenso wie die bereits zuvor erhältlichen Sorten, absolute Neuheiten im Energydrink-Bereich. Kaktus-Kick überzeugt mit erfrischendem Kaktusfrucht-Geschmack und Arctic-Ice mit eiskaltem Flavour dank Minze und Menthol.Konzeption und Umsetzung des Videos erfolgten in Zusammenarbeit mit der Agentur DEPARTD. Es ist ab sofort online. (https://www.instagram.com/reel/C8JdWX5i3g2/?utm_source=ig_web_copy_link)Pressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationAnnegret AdamRötelstraße 3574172 NeckarsulmTelefon +49 7132 94-680448presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/5801077