Die WORLDCOM Public Relations Group zeichnet acht japanische Unternehmen aus

Die WORLDCOM Public Relations Group veranstaltete in Tokio ihre erste "WORLDCOM AWARD 2024 in Tokyo"-Zeremonie, bei der Unternehmen aus Japan ausgezeichnet wurden, die weltweit ins Rampenlicht gerückt werden sollten. Organisiert wurde die Veranstaltung von AZ WORLDCOM JAPAN Co., Ltd, einem Mitglied der WORLDCOM Public Relations Group seit 1992. Die Preisverleihung fand am 5. Juni statt, wobei Vertreter von acht ausgezeichneten Unternehmen von Vertretern und Führungskräften der WORLDCOM Public Relations Group ausgezeichnet wurden. Im Anschluss an die Zeremonie fand ein Empfang statt, an dem über 100 Teilnehmer aus 28 Ländern teilnahmen, um die Leistungen in großem Stil zu feiern.

WORLDCOM AWARD 2024 Ceremony (Photo: Business Wire)

"Jedes dieser Unternehmen ist wirklich herausragend und verdient es, der Welt präsentiert zu werden. Wir hoffen, dass diese Anerkennung zu ihrem weiteren Wohlstand beitragen wird", sagte Stefan Pollack, Vorsitzender der WORLDCOM Public Relations Group und Präsident der Pollack Group.

Preisträger der "WORLDCOM AWARD 2024 in Tokyo"

Arcuss Japan Inc.

Präsident und CEO: Nobuaki Matsubara

https://www.arcuss-japan.com/

Präsident und CEO: Takenori Yamamura

https://www.hti-trade.com/

CEO: Kazuyoshi Takahashi

https://www.sakura2012.co.jp/

Präsident und CEO: Tomoko Hori

https://nalu-japan.com/

Vorsitzender: Masahiro Kobayashi

https://www.holon.co.jp/

CEO: Shinjiro Ichikawa

https://www.yokobiki-shutter.co.jp/

CEO: Shunichi Sasaki

https://man-you.jp/

CEO: Yuji Sekino

https://gatestokyo.co.jp/

Über die WORLDCOM Public Relations Group

Die WORLDCOM Public Relations Group ist die weltweit führende Partnerschaft unabhängiger Public Relations-Firmen mit 143 Büros und rund 2.000 Mitarbeitern in 115 Städten auf sechs Kontinenten. Insgesamt erwirtschafteten die WORLDCOM-Partner im vergangenen Jahr mit 3.034 Kunden einen Gesamtumsatz von über 350 Millionen US-Dollar. Die Gruppe wurde 1988 gegründet, damit die stärksten und fähigsten unabhängigen Unternehmen durch den intelligenten Einsatz von Kommunikationsmitteln unmittelbare Wirkung und nachhaltigen Mehrwert erzielen können egal, wo auf der Welt ein Kunde Unterstützung benötigt. Die Partner betreuen nationale, internationale und multinationale Kunden.

Über AZ WORLDCOM Japan Co., Ltd.

AZ WORLDCOM JAPAN Co., Ltd. wurde 1989 mit Sitz in Tokio, Japan, gegründet und bietet ein breites Spektrum an PR-Beratungsleistungen für B2B- und B2C-Kunden im In- und Ausland. Das Unternehmen ist seit über 30 Jahren Mitglied der WORLDCOM Public Relations Group und leistet einen wichtigen Beitrag zu den globalen PR-Initiativen der Gruppe.

