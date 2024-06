Die Analysten sind voll des Lobes. So hat Hauck & Aufhäuser kürzlich die Coverage der Medios-Aktie mit einem Kursziel von 23 Euro aufgenommen. Warburg Research hält sogar Notierungen von bis zu 39 Euro für gerechtfertigt, was deutlich mehr als einem Verdoppler auf den aktuellen Kurs entspricht. Aus der Luft gegriffen sind solche Prognosen nicht, immerhin ... The post Medios: Deutlich unter Buchwert zu haben appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...