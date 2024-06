Tagesausblick für 14.06.: DAX testet wichtige Unterstützungsmarke.

Die Verunsicherung unter den Anlegern steigt. Dies zeigte sich heute am kräftigen Anstieg des Volatilitätsindex des DAX®, VDAX® new. Gestern stellte Fed-Chef Jerome Powell für das laufende Jahr nur noch eine statt der erwarteten drei Zinssenkungen in Aussicht. Heute wurde die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. Demnach stieg die Zahl auf ein 10-Monatshoch. Botschaften wie diese, dämpfen in diesen Tagen die Kursfantasie. Zum Handelsschluss prüfte der DAX® eine wichtige Unterstützungsmarke. Eine Verletzung dieser Marke könnte eine nachhaltige Trendwende einleiten.

An den Rentenmärkten tauchten die Renditen deutlich ab. Unterstützung bekamen die Märkte dabei von den US-Produzentenpreisen. Die Edelmetalle Gold und Silber konnte aus dieser Entwicklung jedoch kein Kapital schlagen. Vielmehr gaben die Notierungen leicht nach. Der Ölpreis bewegte sich heute in einer engen Range um den gestrigen Schlussstand. Dabei schloss der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil bei 82,50 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Morgen lädt unter anderem ams Osram zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine: