Broadcom Aktie: Allzeithoch nach starken Zahlen durch KI-Boom! Aktiensplit als weiterer Kurstreiber?

Die Broadcom Inc. ist ein amerikanisches Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Halbleitern und Infrastruktursoftware konzentriert. Gegründet wurde das Unternehmen 1991 von Henry Samueli und Henry Nicholas in Irvine, Kalifornien. Ursprünglich fokussierte sich Broadcom auf die Entwicklung von Netzwerk- und Kommunikationschips.

Broadcom bietet ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen an, die in verschiedenen Sektoren Anwendung finden. Beispielsweise werden eine Vielzahl von Halbleiterprodukten, darunter Netzwerkprozessoren, Speicherprodukte, Wireless- und Bluetooth-Chips, Broadbandsysteme und optoelektronische Produkte entwickelt und produziert.

Zudem bietet Broadcom auch eine Reihe von Softwarelösungen für die Infrastruktur an, die in Bereichen wie Rechenzentren, Netzwerksicherheit und Unternehmenssoftware eingesetzt werden. Dafür wurde erst im vergangenen Jahr die VMWare übernommen und integriert. Sensoren, Schaltkreise und andere Komponenten, die in der Automobilindustrie sowie in verschiedenen industriellen Anwendungen verwendet werden, können so noch passgenauer angeboten werden.

Wir blicken auf das Geschäftsmodell und den Verlauf der Aktien mit dem Freestoxx-Tool.

