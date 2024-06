Halle (ots) -Halle. Die Finanzierung des geplanten DLR-Forschungszentrums für grüne Flugtreibstoffe im Chemiepark Leuna ist gesichert. "Die Technologie-Plattform in Leuna trägt entscheidend zur Umsetzung unserer Klimaziele bei und schafft zukunftssichere Arbeitsplätze am Standort in Sachsen-Anhalt", teilten die drei haushaltspolitischen Sprecher der Ampel-Koalition, Dennis Rohde (SPD), Sven-Christian Kindler (Grüne) und Otto Fricke (FDP), in einer gemeinsamen Erklärung der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Freitagausgabe) mit. Die notwendigen Mittel würden bereitgestellt.Die Koalition hatte in der Bereinigungssitzung Mitte Januar im Klima- und Transformationsfonds bereits 130 Millionen Euro für den Zeitraum 2024-2027 für das Projekt "TPP - Technologieplattform Power-to-Liquid-Kraftstoffe", umgesetzt durch das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum (DLR) am Standort Leuna, bereitgestellt. Damit wurde zunächst der Bau der Anlage abgesichert, aber noch nicht der Betrieb ab 2028. Für den Betrieb im Zeitraum 2028-2032 wurden jetzt den Angaben zufolge weitere 75 Millionen gesichert. "Mit dieser Zusage kann die Förderung der Plattform jetzt beginnen", erklärten die drei haushaltspolitischen Sprecher.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungMarc RathTelefon: 0345 565 4200marc.rath@mz.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5801101