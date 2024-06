Wichtige Erkenntnisse:

Das neue Composable Commerce Help Desk Starter Kit von Grid Dynamics ermöglicht außergewöhnliche Kundensupport-Funktionen für Kunden, die Altsysteme durch Composable-Architekturen ersetzen.

Die Erwartungen der Kunden und die geschäftlichen Anforderungen an den Kundensupport sind gereift, und das Composable Commerce Help Desk Starter Kit hilft den Kunden von Grid Dynamics, die Komplexität dieser modernen Anforderungen zu erfüllen.

Das Composable Commerce Help Desk Starter Kit ist ein MVP-Beschleuniger, den Grid Dynamics innerhalb von 1-2 Monaten für Kunden bereitstellen kann und der einen schnellen Geschäftswert und eine verbesserte betriebliche Effizienz ermöglicht.

Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ: GDYN) (Grid Dynamics), ein führender Anbieter von Technologieberatung, Plattform- und Produkt-Engineering, KI und fortschrittlichen Analysediensten, gibt die Einführung seines Composable Commerce Help Desk Starter Kits bekannt. Dieses innovative Starter Kit, das ein Minimum Viable Product (MVP) enthält, das in 1 bis 2 Monaten implementiert werden kann, ermöglicht es Unternehmen, außergewöhnliche Kundensupporterlebnisse zu bieten, indem sie Kundenprofile effizient verwalten, Rückerstattungen bearbeiten und eine Vielzahl von auftrags- und supportbezogenen Problemen lösen.

Unternehmen, die von monolithischen Lösungen auf MACH-Architekturen (Microservices, API-first, Cloud-native und Headless) umsteigen, stehen bei der Aufrechterhaltung eines umfassenden und reaktionsschnellen Kundensupports vor großen Herausforderungen. Herkömmliche Kundensupport-Plattformen sind zwar umfassend, aber oft starr und veraltet und verfügen nicht über die Flexibilität und die modernen Funktionen, die erforderlich sind, um die heutigen Kundenanforderungen zu erfüllen. Eine der größten Lücken in der Composable-Commerce-Landschaft ist das Fehlen einer Kundensupport-Lösung, die sich nahtlos in Composable-Commerce-Packaged-Business-Capabilities (PBCs) integrieren lässt. Um diese Marktlücke zu schließen, hat Grid Dynamics das Composable Commerce Help Desk Starter Kit entwickelt, das Freshdesk über erweiterbare Komponenten, die in die commercetools mit Funktionen für den Kundensupport im Handel ausstattet. Das Starter Kit basiert auf den Prinzipien der MACH-Architektur und bietet Flexibilität bei der Integration verschiedener modularer Komponenten, bei der Vereinheitlichung von Kundeninteraktionen, bei der Rationalisierung von Supportprozessen und bei der Bereitstellung personalisierter Erfahrungen.

"Das Composable Commerce Help Desk Starter Kit ermöglicht es Unternehmen, veraltete Altsysteme durch moderne, zusammensetzbare Architekturen zu ersetzen und bietet eine bewährte, skalierbare Kundensupportlösung, die schnell eingesetzt werden kann. Der API-first-Ansatz und die offene Architektur des Help Desk Starter Kits sind auf die Flexibilität des Unternehmens ausgerichtet und machen es zukunftssicher. Es eignet sich hervorragend für die Integration von Drittanbietern und ermöglicht moderne, KI-gesteuerte Kundensupporterlebnisse. Dies erfüllt nicht nur die anspruchsvollen Anforderungen der heutigen Kunden, sondern steigert auch die betriebliche Effizienz und den Geschäftswert", so Eugene Steinberg, Technical Fellow bei Grid Dynamics.

Besuchen Sie diese Seite, um mehr über das Composable Commerce Help Desk Starter Kit zu erfahren, und sehen Sie sich ein Demo-Video an, das die Vielseitigkeit und den geschäftlichen Nutzen des Kits verdeutlicht. Dieses Starter Kit ist das jüngste Beispiel für Grid Dynamics' Innovation und technische Exzellenz zur Unterstützung seiner GigaCube-Wachstumsstrategie. Vereinbaren Sie einen Gesprächstermin mit den Digital-Commerce-Experten von Grid Dynamics.

Über Grid Dynamics

Grid Dynamics (NASDAQ: GDYN) ist ein führender Anbieter von Technologieberatung, Plattform- und Produktentwicklung, KI und fortschrittlichen Analysediensten. Durch die Verbindung von technischem Weitblick und Geschäftssinn lösen wir die dringendsten technischen Herausforderungen und ermöglichen positive Geschäftsergebnisse für Unternehmen, die eine geschäftliche Transformation durchlaufen. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal für Grid Dynamics ist unsere 8-jährige Erfahrung und Führungsrolle im Bereich der KI für Unternehmen, die durch fundiertes Fachwissen und laufende Investitionen in Daten, Analytik, Anwendungsmodernisierung, Cloud und DevOps sowie Kundenerfahrung unterstützt werden. Grid Dynamics wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Silicon Valley mit Niederlassungen in Amerika, Europa und Indien. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, die keine historischen Fakten darstellen und Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Grid Dynamics erheblich von den erwarteten und prognostizierten abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie zu erkennen, einschließlich der Wörter "glaubt", "schätzt", "antizipiert", "erwartet", "beabsichtigt", "plant", "kann", "wird", "potenziell", "projiziert", "sagt voraus", "setzt fort" oder "sollte", oder in jedem Fall deren negative oder andere Variationen oder vergleichbare Terminologie. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, ohne Einschränkung, Zitate und Aussagen über unser Composable Commerce Help Desk Starter Kit, unsere Produktfähigkeiten und das zukünftige Wachstum unseres Unternehmens, einschließlich der Kunden und der GigaCube-Strategie.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die meisten dieser Faktoren liegen außerhalb der Kontrolle von Grid Dynamics und sind schwer vorherzusagen. Zu den Faktoren, die solche Unterschiede verursachen können, gehören unter anderem Faktoren, die unsere Produktkapazitäten einschränken, der Nutzen unserer Produkte und die Wachstumsstrategie unseres Unternehmens.

Grid Dynamics weist darauf hin, dass die vorgenannte Liste von Faktoren keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Grid Dynamics weist die Leser darauf hin, dass sie sich nicht übergebührlich auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit haben. Grid Dynamics übernimmt keine Verpflichtung oder Zusage, Aktualisierungen oder Überarbeitungen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um veränderte Erwartungen oder veränderte Ereignisse, Bedingungen oder Umstände widerzuspiegeln, auf denen eine solche Aussage beruht. Weitere Informationen über Faktoren, die Grid Dynamics, einschließlich seiner Betriebsergebnisse und seiner Finanzlage, wesentlich beeinflussen könnten, sind im Abschnitt "Risk Factors" des Quartalsberichts des Unternehmens auf Formular 10-Q, der am 2. Mai 2024 eingereicht wurde, und in anderen regelmäßigen Einreichungen von Grid Dynamics bei der SEC aufgeführt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240613228783/de/

