Apple bringt ChatGPT aufs iPhone und seine insgesamt über 2 Milliarden Geräte weltweit, anstatt eine hausinterne Alternative zu entwickeln. Hat der innovativste Konzern der letzten Jahrzehnte also sein goldenes Händchen verloren - Lars Wissler, Chefredakteur bei "Hebel der Woche" und "Aktie der Woche", spricht bei wO TV über die Hintergründe und Reaktionen des Marktes auf Apples strategischen Zug. Apples Ankündigung hatte zunächst Enttäuschung bei manchen Beobachtern ausgelöst, da viele eine bahnbrechende Innovation erwartet hatten. Die Reaktionen der Investoren und Analysten wandelten sich jedoch schnell, als die langfristigen Vorteile dieser Strategie deutlicher wurden. Analysten prognostizieren nun, dass diese KI-Integration zu einem signifikanten Anstieg der Hardwareverkäufe führen könnte, was letztlich die Aktien aus einer langen Konsolidierungsphase befreite. Apple scheint also eher ein abwartender Profiteur als ein Nachzügler in der KI-Landschaft zu sein. Diese Herangehensweise könnte Apple eine dominante Position in einem noch unbesetzten neuen Spielfeld sichern, wo es seine starke Marktposition und seine treue Nutzerbasis effektiv nutzen kann. Jetzt das komplette Interview ansehen!