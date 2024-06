Die Aktienmärkte in Europa wie Dax und der Cac 40, der Leitindex aus Frankreich, allesamt sehr schwach, die Renditen europäischer Anleihen steigen. Was ist da los? Während alle Augen auf die US-Inflationsdaten und die Fed gerichtet waren, rückt nun Europa immer mehr in den Fokus der Finanzmärkte, vor allem Frankreich. Die Märkte fürchten, dass Le ...

Den vollständigen Artikel lesen ...