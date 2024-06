The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 13.06.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.06.2024



ISIN Name

CA50067J1030 KORYX COPPER INC. O.N.

DE000A3KRAP3 METALC.GROUP 21/26

FR0000125585 CASINO, GUICH.INH. EO0,01

FR0011023654 LYX.BU.DA.(2X)LEV.UETF A

FR0013284304 AMUNDI ETF IST. EUR.M.-F.

GB00BVJF7F66 CO.CCBI RQFII MON.MK.C EO

IL0011407140 UROGEN PHARMA LTD IS -,01

LU0496786731 MUL-LYX.MSCI CA.U.ETF D

LU1681039563 AIS-AM.EO.EQ.MSASB EOC

LU1692072322 MUL-LX.GL.GEN.EQUALI.MHEA

LU1829219986 MUL-L.EOM.H.R.M.W.G.B.5-7

LU1834988195 LIF-600 MEDIA EOA

LU1834988435 LIF-600 RETAIL EOA

LU1900067270 MUL-L.SOU.AFR. EOA

LU1900067437 MUL-L.M.THAIL. EOA

LU1901001542 MUL-L.O.MALAYS. EOA

LU2082995734 LIF-600 MEDIA EOD

LU2082998670 LIF-600 RETAIL EOD

LU2109786587 AIS-A.MSCI WESGUS UETFDRC

LU2109786660 AIS-A.MSCIUSAESGUS ETFDRC

LU2109786744 AIS-A.MSCI EUESGUS ETFDRC

US45840Y1047 INTERACT.STRGTH. DL-,0001

US46647PDE34 JPMORG.CHASE 22/25 FLR

US90214J1016 2U INC, DL -001

