The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 13.06.2024
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.06.2024
ISIN Name
CA50067J1030 KORYX COPPER INC. O.N.
DE000A3KRAP3 METALC.GROUP 21/26
FR0000125585 CASINO, GUICH.INH. EO0,01
FR0011023654 LYX.BU.DA.(2X)LEV.UETF A
FR0013284304 AMUNDI ETF IST. EUR.M.-F.
GB00BVJF7F66 CO.CCBI RQFII MON.MK.C EO
IL0011407140 UROGEN PHARMA LTD IS -,01
LU0496786731 MUL-LYX.MSCI CA.U.ETF D
LU1681039563 AIS-AM.EO.EQ.MSASB EOC
LU1692072322 MUL-LX.GL.GEN.EQUALI.MHEA
LU1829219986 MUL-L.EOM.H.R.M.W.G.B.5-7
LU1834988195 LIF-600 MEDIA EOA
LU1834988435 LIF-600 RETAIL EOA
LU1900067270 MUL-L.SOU.AFR. EOA
LU1900067437 MUL-L.M.THAIL. EOA
LU1901001542 MUL-L.O.MALAYS. EOA
LU2082995734 LIF-600 MEDIA EOD
LU2082998670 LIF-600 RETAIL EOD
LU2109786587 AIS-A.MSCI WESGUS UETFDRC
LU2109786660 AIS-A.MSCIUSAESGUS ETFDRC
LU2109786744 AIS-A.MSCI EUESGUS ETFDRC
US45840Y1047 INTERACT.STRGTH. DL-,0001
US46647PDE34 JPMORG.CHASE 22/25 FLR
US90214J1016 2U INC, DL -001
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.06.2024
ISIN Name
CA50067J1030 KORYX COPPER INC. O.N.
DE000A3KRAP3 METALC.GROUP 21/26
FR0000125585 CASINO, GUICH.INH. EO0,01
FR0011023654 LYX.BU.DA.(2X)LEV.UETF A
FR0013284304 AMUNDI ETF IST. EUR.M.-F.
GB00BVJF7F66 CO.CCBI RQFII MON.MK.C EO
IL0011407140 UROGEN PHARMA LTD IS -,01
LU0496786731 MUL-LYX.MSCI CA.U.ETF D
LU1681039563 AIS-AM.EO.EQ.MSASB EOC
LU1692072322 MUL-LX.GL.GEN.EQUALI.MHEA
LU1829219986 MUL-L.EOM.H.R.M.W.G.B.5-7
LU1834988195 LIF-600 MEDIA EOA
LU1834988435 LIF-600 RETAIL EOA
LU1900067270 MUL-L.SOU.AFR. EOA
LU1900067437 MUL-L.M.THAIL. EOA
LU1901001542 MUL-L.O.MALAYS. EOA
LU2082995734 LIF-600 MEDIA EOD
LU2082998670 LIF-600 RETAIL EOD
LU2109786587 AIS-A.MSCI WESGUS UETFDRC
LU2109786660 AIS-A.MSCIUSAESGUS ETFDRC
LU2109786744 AIS-A.MSCI EUESGUS ETFDRC
US45840Y1047 INTERACT.STRGTH. DL-,0001
US46647PDE34 JPMORG.CHASE 22/25 FLR
US90214J1016 2U INC, DL -001