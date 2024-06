Krypto News: Morgen nächste Memecoin-Explosion durch Andrew Tate?

Die Worte von Prominenten wie Elon Musk haben einen bedeutenden Einfluss auf den Kursverlauf von einigen dazugehörigen Memecoins. Vor kurzem hat eine weitere Berühmtheit den Markt der Memetoken für sich entdeckt und für turbulente Bewegungen gesorgt. Für den morgigen Tage wurde ein weiteres Ereignis angekündigt, welches enorme Gewinne ermöglichen kann. Um welche Memecoins es sich handeln könnte, wird in diesem Artikel näher beleuchtet. Lesen Sie nun den Beitrag, um die möglicherweise lebensverändernde Chance nicht zu verpassen!

Andrew Tate sorgt für großes Aufsehen auf dem Memecoin-Markt

Bei dem ehemaligen Profikickboxer, Unternehmer und Coach Andrew Tate handelt es sich um eine sehr umstrittene Persönlichkeit. Er hat von den Celebrity-Memecoins von unter anderem Iggy Azalea und Caitlyn Jenner sowie der rasanten Anstiegen erfahren.

Als Unternehmer erkannte er sofort seine Chance und will seitdem den Kryptomarkt in Aufruhr versetzen und seinen Studenten zu Reichtum verhelfen. Zudem hatte er auch geäußert, dass er die Solana-Blockchain mit der von ihm verursachten Handelsaktivität zum Zusammenbruch bringen will.

Dennoch erwähnt er immer wieder, dass er nichts damit verdienen würde. Zumindest dürfte es sich um ein gutes Marketing-Programm handeln, welches die Anmeldezahlen seiner Universität steigen lässt. Schließlich macht er Andeutungen, dass vor allem seine Studenten profitieren.

Videos von fliegenden Kryptowährungen und hohen Gewinnen sowie Anspielungen mit Worten wie "Daddy" haben den dazugehörigen Coin Daddy Tate seit dem 9. Juni um bis zu 448.942 % steigen lassen. Auf Twitter hätte man zuerst am 10. Juni um 2 Uhr nachts durch Hinweise auf den Coin kommen können.

Zu diesem Zeitpunkt hat DADDY noch einen Wert von rund 0,01477 USD gehabt. Bis zum Allzeithoch von 0,3657 USD hätte man somit immer noch einen Gewinn von bis zu 2.376 % erzielen können.

Somit hätten Sie mit 5.000 USD einen Betrag von 123.800 USD erreichen und mit rund 40.500 USD Millionär sein können. Aber auch andere Celebrity-Coins haben beeindruckende Kursanstiege verzeichnet. So waren es bei Caitlyn Jenner bis zu 124.736 % und bei Mother Iggy 360.028 %.

Andrew Tate kündigt wichtiges Update für morgen an

Andrew Tate hatte bereits zuvor immer wieder Anspielungen zu den Memecoins Real Nigga Tate (RNT), Top G (TOPG), Daddy Tate (DADDY) gemacht. Dadurch konnten diese Coins beeindruckende Renditen erzielen, wobei es bei RNT bis zu 154.647 %, bei Top G 124.736 % und bei DADDY 448.942 % waren.

Am 13. Mai hat Tate nun auf seinem X-Profil verkündet, dass mit den morgigen Nachrichten grenzenloses Geld verdient werden kann. Daraufhin sind die Spekulationen im Memecoin-Bereich gewachsen, um welchen Coin es sich dabei handeln könnte.

https://x.com/Cobratate/status/1801192738160791851

Da vorher bereits einige Phrasen von Andrew Tate als Hinweise dienten, wird von Memetoken-Tradern jetzt jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Zudem wurde der letzte Celebrity-Memecoin Daddy Tate bereits vier Stunden vor der Veröffentlichung auf X zum Handel freigegeben und ist bis zur Bekanntgabe um 26.300 % gestiegen ist.

Deshalb versuchen Memecoin-Trader nun den anderen Anlegern zuvorzukommen und den richtigen Coin herauszufinden. Auf der Suche sind vor allem die beiden neuen Celebrity-Memetoken Top G Gold und Genie aufgefallen.

Denn von Top G gab es bereits zuvor die normale Version. Top G Gold wurde am 9. Juni für einen Preis in Höhe von 0,00006045 USD eingeführt und hat es an diesem Tag bis auf ein Hoch von 0,0006374 USD geschafft sowie somit ein Kursplus von 954 % verzeichnet. Mittlerweile notiert er mit 0,0003478 USD 45 % unter seinem Allzeithoch. Dennoch kann er sich auf hohem Niveau halten.

Der zweite mögliche Kandidat ist Genie, da Andrew Tate seit seiner Aktivität auf dem Memecoin-Markt mehrfach betont hatte, dass er ein "genie", also ein wunscherfüllender Geist, ist. Der neue Coin wurde erstmalig am 11. Juni für einen Preis von 0,00006042 USD gelistet und konnte bis zum heutigen Tage einen Preis von bis zu 0,02848 USD erreichen, was einem Kursplus von 47.037 % entspricht.

Ermöglicht Andrew Tate morgen mit Memecoins Millionengewinne?

Noch steht es nicht fest, ob es sich um einen der beiden, einen alten Celebrity-Memecoin oder sogar etwas vollkommen anderes handelt. Jedoch hatte Tate zuvor Andeutungen gemacht, dass seine Studenten überdurchschnittlich profitieren.

Innerhalb der privaten Gruppe wird darauf hingewiesen, dass keinerlei Werbung und Empfehlungen für Coins wie Real Nigga Tate gemacht werden dürfen. Stattdessen werden diese Nutzer sogar gesperrt.

Ein Community-Mitglied hat auch gefragt, woher es die Kauf-Signale erhält. Allerdings erwiderte ein Admin darauf, dass es keine Signale gibt und sie stattdessen lernen, wie sie ihr eigenes System aufsetzen.

Allerdings wurde auf die regulären Handelsideen von Professor Michael hingewiesen, wofür zunächst die ersten Kurse absolviert werden müssen. Auf die Frage eines Nutzers, welcher der vielen DADDY-Coins der richtige ist, antwortete ebenfalls ein Admin, dass Tate keinerlei Memecoins befürwortet oder startet.

Somit könnte es sich um eine reine Marketingstrategie für seine Universität gehandelt haben, welche schon jetzt Erfolge zeigt. Dennoch ist es nicht abzuweisen, dass die Äußerungen von Tate zu enormen Gewinnen verhelfen konnten. Daher wird der Kryptmarkt morgen gespannt auf jeden Kommentar und Beitrag achten.

Nützlicher Memecoin von WienerAI bietet größere Chance als Daddy

Die Celebrity-Memecoins von Andrew Tate sind äußert zweifelhaft. Denn die Urheber dieser sind unklar und es gibt keinerlei Audits, welche die Seriosität des Projekts untermauern könnten. Außerdem haben selbst viele lächerliche und nutzlose Memecoins sogar eine eigene Website.

Ein weiteres großes Alarmzeichen ist die Verteilung der Coins. Denn 40,02 % der Gesamtversorgung von DADDY gehören einer einzigen Wallet, womit es sich um ein besonders zentralen Memetoken handelt.

Vermutlich kontrolliert Andrew Tate oder eine andere nahestehende Person diese digitale Geldbörse. Sollte es zu größeren Verkäufen kommen, so würde dies in erheblichen Abverkäufen und somit Verlusten für die Investoren resultieren.

Eine wesentlich attraktivere Chance bietet hingegen der KI-Memecoin von WienerAI, welcher sich auf das Trading von Kryptowährungen mithilfe von künstlichen Intelligenzen spezialisiert hat. In diesem Bereich verspricht es seinen Nutzern endlich die Vorteile zu erhalten, auf welche sie schon lange gewartet haben.

Er soll sich ähnlich wie ChatGPT nutzen lassen, bietet jedoch auch viele erweiterte Funktionen. Dazu zählen unter anderem die KI-Prognosen, niedrigste DEX-Preise, Portfolio-Verwaltung und mehr. Somit sollen Kleinanleger eine bessere Chance im Wettkampf mit der Finanzelite und ihren künstlichen Intelligenzen erhalten.

WienerAI hat mit seinem Vorverkauf schon 5,63 Mio. USD erzielt und bietet die Coins nur noch für 2 Tage für einen Preis in Höhe von 0,000718 USD an. Investoren können zudem schon jetzt von einer Staking-Rendite in Höhe von 199 % pro Jahr profitieren. Somit können wiederum leichter langfristige Anleger überzeugt und der Kurs stabilisiert werden.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.