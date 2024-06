Brenus Pharma, ein französisches Biotech-Unternehmen, das seine firmeneigene Forschungsplattform: "Stimulated-Tumor-Cell" (STC) entwickelt, hat das Studiendesign von "BreAK-CRC", dem First-in-human-Test von STC-1010, dem Hauptkandidaten von Brenus, während der ASCO Jahrestagung (31. Mai 4. Juni 2024) Trials in Progress Poster Session, in Chicago vorgestellt.

Auf der Grundlage des robusten präklinischen Pakets von STC-1010 (in vivo, in ovo, ex vivo) wird die BreAK-CRC-Studie in 9 onkologischen Frühphasenzentren (EU, USA) mit Experten für Immuntherapie durchgeführt:

"Krebsimpfstoffe zeigen weiterhin vielversprechende klinische Ergebnisse bei soliden Tumoren. STC-1010 ist ein neuer immuntherapeutischer Ansatz, der auf dem Wirkmechanismus von Krebsimpfstoffen für Darmkrebspatienten basiert. Die "BreAK-CRC"-Studie wird mit großer Spannung erwartet. Darmkrebs ist nach wie vor eine Herausforderung, da die derzeitigen Immuntherapien nur bei dMMR/MSI-H "heißem" Darmkrebs wirksam waren. Für die pMMR/MSS-Population, die 95 der CRC-Patienten ausmacht, besteht ein großer medizinischer Bedarf an Medikamenten, die "kalte" Tumore erwärmen und eine echte Wirkung für die Patienten haben können." François Ghiringhelli (M.D,PhD), Direktor der frühen klinischen Einheit CLIPP2 und Koordinator der BreAK-CRC-Studie, Centre Georges-François Leclerc, Universität von Burgund, Dijon, Frankreich.

Das Protokoll der BreAK-CRC-Studie wurde vor der Einreichung in einer Sitzung mit der französischen Gesundheitsbehörde geprüft. Die Einreichung des CTA über das Informationssystem für klinische Studien der Europäischen Union ist im Gange.

Die klinische Studie der Phase I/IIA zielt darauf ab, die Sicherheit und Wirksamkeit von STC-1010 bei Patienten mit inoperablem fortgeschrittenem oder metastasiertem Darmkrebs, der zweithäufigsten Ursache für Krebssterblichkeit weltweit, zu untersuchen.

In der Phase I wird die Verträglichkeit von zwei Dosisstufen von STC-1010 in Kombination mit niedrig dosierten Immunstimulanzien und der Standard-Chemotherapie (SoC) untersucht. In die Phase IIA werden Patienten aufgenommen, um die Wirksamkeit der Behandlung weiter zu untersuchen, wobei der Schwerpunkt auf der 12-Monats-Nichtfortschrittsrate liegt.

Explorative Analysen werden die Immunantwort und die Dynamik der ctDNA untersuchen.

Brenus Pharma entwickelt eine bahnbrechende Forschungsplattform, Stimulated-Tumor-Cell (STC), die den Weg für eine neue Generation aktiver Immuntherapien gegen Krebs ebnet.

Die STC-Plattform ahmt die Rückfallbedingungen des Patienten in vitro nach, um das Immunsystem des Patienten gegen die Tumorevolution und die Mechanismen des Rückfalls zu schulen. Die STCs werden das Immunsystem auf mehr als 200 spezifische Zielmoleküle ausrichten, die durch Multi-omics-Analysen und Datenbanken mit Patientenbiopsien validiert wurden.

