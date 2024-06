OPEX Corporation, ein weltweit führender Lösungsanbieter für die Lager-, Dokumenten- und Postautomation der nächsten Generation, wurde für OPEX Sure Sort X mit OPEX Xtract vom SupplyTech Breakthrough Awards Programm als Gewinner des Sortation System Innovation of the Year Award 2024 ausgewählt.

Im Rahmen dieses jährlichen Preisverleihungsprogramms bewertet und honoriert SupplyTech Breakthrough, eine führende unabhängige Marktforschungsorganisation, herausragende Technologieunternehmen, Produkte und Dienstleistungen in der globalen Lieferkettentechnologie- und Logistikbranche.

OPEX Sure Sort X mit OPEX Xtract, das seit März 2024 auf dem Markt ist, gehört zur nächsten Generation automatischer Hochgeschwindigkeits-Sortier- und Kommissionierlösungen. Es handelt sich um ein vollständig anpassbares, einsatzbereites Angebot zur Automatisierung einer großen Bandbreite manueller Aufgaben über einen unkomplizierten One-Touch-Ansatz.

"Wir fühlen uns geehrt durch diese prestigeträchtige Auszeichnung von SupplyTech Breakthrough", kommentiert Alex Stevens, President of Warehouse Automation bei OPEX. "Bei der Entwicklung von Sure Sort X mit Xtract stand für uns im Mittelpunkt, die evolvierenden Anforderungen des Marktes durch eine integrierte Lösung zu erfüllen, die Artikel sortiert, abruft und in einen Versandbehälter legt, ohne dass ein menschlicher Bediener eingreifen muss. Wir sind sehr stolz, dass die einzigartige und überragende Lösung unseres Teams als Innovation des Jahres 2024 in der Kategorie Sortiersysteme ausgezeichnet wurde."

Für die diesjährigen SupplyTech Breakthrough Awards wurden Tausende von Nominierungen aus mehr als 15 Ländern weltweit eingereicht.

"Die Lösungen von OPEX sorgen für eine signifikante Steigerung der Gesamteffizienz und zielen auf die aktuellen Herausforderungen im Personalbereich ab. Angesichts der Schwierigkeiten, Personal zu finden und zu halten, können automatisierte Sortiersysteme dabei helfen, diese Herausforderung zu überwinden und die Arbeitsabläufe zu optimieren von der Anlieferung der Produkte bis hin zur Sortierung für Kommissionierung, Verpackung und Versand", so Bryan Vaughn, Managing Director der SupplyTech Breakthrough Awards. "Mit OPEX Sure Sort X mit Xtract, unserer Innovation des Jahres in der Kategorie Sortiersysteme, ist die Zukunft der Lagerautomation bereits da."

OPEX Sure Sort X ist eine vielseitige und robuste industrielle Sortierlösung, die nahezu 100 Prozent der vom Kunden sortierbaren Artikel mit einem Gewicht von bis zu 9 kg abfertigen und in eine konfigurierbare Reihe verschiedener Behältergrößen und -typen einsortieren kann. Dabei erreicht das System einen konstanten Durchsatz von bis zu 2.100 Artikeln pro Stunde.

Bei der Kombination von Sure Sort X mit Xtract, einem automatisierten Warenabrufsystem, wird auch der Abruf von Behältern und der Transfer ihres Inhalts in Versandverpackungen vollständig automatisiert, sodass manuelles Sortieren und Handhaben von Kartons in den nachfolgenden Prozessschritten entfällt. Xtract kann in jedes Sure Sort X System integriert werden, indem iBOTs für den Warenabruf bereitgestellt werden, die mit den bestehenden Sortier-iBOTs von Sure Sort X zusammenarbeiten.

OPEX Sure Sort X mit Xtract kann mehrere vertikale Workflows für verschiedene Märkte unterstützen und verringert die Notwendigkeit menschlicher Eingriffe exponentiell.

OPEX Corporation ist ein weltweiter Marktführer im Segment Next Generation Automation und bietet innovative, einzigartige Lösungen für die Lager-, Dokumenten- und Postautomatisierung. Mit Hauptsitz in Moorestown, New Jersey, USA, und Anlagen in Pennsauken (New Jersey), Plano (Texas), Frankreich, Deutschland, Schweiz, Großbritannien und Australien beschäftigt OPEX mehr als 1.500 Mitarbeiter, die kontinuierlich maßgeschneiderte, skalierbare Technologielösungen entwickeln und liefern, um die geschäftlichen Herausforderungen von heute und in der Zukunft zu lösen.

Über SupplyTech Breakthrough

Die SupplyTech Breakthrough Awards sind Teil von Tech Breakthrough, einem führenden globalen Anbieter von Marktinformationen und Anerkennungsplattformen für technologische Innovationen und Führungskräfte. Das Programm würdigt Innovationen und Marktdisruptionen im Bereich der Lieferketten- und Logistiktechnologien, -dienstleistungen, -unternehmen und -produkten rund um den Globus. Die jährlich vergebenen SupplyTech Breakthrough Awards sind eine öffentliche Anerkennung für die Leistungen von SupplyTech-Unternehmen und -Produkten in Kategorien wie Bestandsmanagement, Lieferkettentransparenz, Transportmanagement, Materialhandhabung oder IoT und Robotik. Weitere Informationen unter SupplyTechBreakthrough.com.

Tech Breakthrough LLC erteilt keine Empfehlungen für Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in unseren Anerkennungsprogrammen vorgestellt werden, und hält Technologieanwendern nicht dazu an, ausschließlich unter Anbietern mit Auszeichnungen zu wählen. Tech Breakthrough LLC Anerkennung basiert auf Meinungen der Tech Breakthrough LLC Organisation und sollte nicht als Tatsachenbehauptung betrachtet werden. Tech Breakthrough LLC schließt jede Art von Garantie oder Haftung, mittelbar oder unmittelbar, im Zusammenhang mit diesem Anerkennungsprogramm aus. Dies gilt insbesondere für Garantien bezüglich der Markttauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

