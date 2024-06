Das ATP 500 Tennisturnier empfängt Profispieler im Hauptquartier der Dallas Cowboys

Chicago Atlantic Admin, LLC ("Chicago Atlantic") gab bekannt, dass sie als Verwaltungsstelle bei der Finanzierung einer vorrangig besicherten Kreditfazilität für GF Capital Sports Holdings, LLC ("GF Sports Entertainment") fungierte. GF Sports Entertainment ist Eigentümer und Betreiber der Dallas Open, eines Tennisturniers, das kürzlich in den ATP 500-Status aufgestiegen ist und ab Februar 2025 internationale Profi-Tennisspieler im Ford Center at The Star in Frisco, dem Hauptsitz und Trainingszentrum der Dallas Cowboys, empfangen wird.

GF Sports Entertainment owns and operates the Dallas Open, a tennis tournament recently upgraded to ATP 500 status. (Photo: Business Wire)

"Wir sehen alternative Sportarten und Sporttechnologie als hochwertige, aufstrebende Märkte, die im Allgemeinen unelastisch gegenüber allgemeinen wirtschaftlichen Trends sind. Turniere, die vom ATP 250- auf den ATP 500-Status aufgestiegen sind, haben in der Vergangenheit einen rasanten finanziellen Aufstieg erlebt, da sie Elite-Wettbewerber anziehen und Mainstream-Turniere füllen. Wenn man diesen Erfolg mit der Erfolgsbilanz von GF Sports Entertainment verbindet, sind wir äußerst optimistisch für die Dallas Open und stolz darauf, ein Kreditpartner für diese wachsende alternative Anlageklasse zu sein", sagte Tony Cappell, Gründungspartner von Chicago Atlantic.

Die zunehmende Zugänglichkeit von Sport über soziale und Streaming-Plattformen hat die Effizienz erhöht, mit der eine Vielzahl von Sportarten ihre Anhängerschaft monetarisieren kann. Diese Verschiebung in Verbindung mit einer verbesserten Wirtschaftlichkeit des Sportmanagements hat die Nachfrage und den Dealflow innerhalb der Anlageklasse erhöht, wobei Nischensportarten als starker Chancenbereich identifiziert wurden. 1

"Chicago Atlantic und GF Sports Entertainment haben die gemeinsame Mission, Chancen zu ergreifen, die andere übersehen, und unsere Talente, Energien und Ressourcen in einzigartige Gelegenheiten zu investieren, die überragende Renditen liefern. Wir haben beobachtet, wie Chicago Atlantic echte strategische Partnerschaften im unteren Mittelstand aufgebaut hat, und sind begeistert, dass wir ihre Wachstumsfinanzierungsstrategien in dieser Zeit der beispiellosen Verbrauchernachfrage nutzen können", sagte Gary Fuhrman, Chairman von GF Sports Entertainment.

Über Chicago Atlantic

Chicago Atlantic ist ein Private Markets Alternative Investment Manager, der sich auf Branchen und Unternehmen konzentriert, in denen die Nachfrage nach Kapital das traditionelle Angebot übersteigt. Die Gründungspartner John Mazarakis, Tony Cappell und Andreas Bodmeier gründeten Chicago Atlantic, um Kapitallösungen für staatlich lizenzierte Cannabisbetreiber anzubieten. Die privaten Anlagestrategien des Unternehmens haben sich auf opportunistische Kredite, Private Equity, Digital Mining und Impact Investing ausgeweitet, wobei der Schwerpunkt auf Krediten für esoterische Branchen, speziellen Asset-basierten Krediten, Liquiditätslösungen sowie Wachstums- und Technologiefinanzierung liegt. Chicago Atlantic hat bis heute Kreditfazilitäten in Höhe von über 2,1 Mrd. USD abgeschlossen. Das 85-köpfige Team von Chicago Atlantic hat Büros in Miami, Florida und Chicago, Illinois. Für weitere Informationen über die Finanzierungsprodukte von Chicago Atlantic besuchen Sie bitte chicagoatlantic.com

Über GF Sports Entertainment

GF Sports Entertainment ist ein Unternehmen für Live-Events und Sportunterhaltung, das von der in New York ansässigen Private-Equity-Gesellschaft GF Capital gegründet wurde. Neben den Dallas Open besitzt und betreibt das Unternehmen auch die ATP 250 Atlanta Open (die zum letzten Mal im Juli 2024 stattfinden), das National Lacrosse League (NLL) Team Ottawa Black Bears, und die World Long Drive Tour. Das Unternehmen produziert denkwürdige Events und fesselnde Wettbewerbe, einzigartige Konzepte und globale Inhalte, aber vor allem lebendige und dauerhafte Franchises. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte GFsportsandentertainment.com.

