3 Gründe für eine Kursexplosion bei Bitcoin

In den letzten Wochen hatten Krypto-Enthusiasten einiges zu schlucken. Statt des erwarteten Bull Runs kam eine unerwartete Korrektur und trotz all der positiven Nachrichten und fundamentalen Daten musste die größte Kryptowährung Kursverluste hinnehmen. Viele Analysten auf X beschwichtigen derzeit, dass diese Korrektur der letzte Luftzug vor dem großen Run wäre, aber einige Anleger zweifeln bereits.

Dabei liegt der Kurs des Bitcoins gerade einmal 10 % unter dem Allzeithoch bei 73.750, das er noch im März markiert hatte. Allgemein zeigte sich der Bitcoin dieses Jahr deutlich stärker in der Kursentwicklung als viele Altcoins. Wenn man von ein paar kleinen Meme-Coins absieht. Derzeit deuten vor allem drei Gründe darauf hin, dass die Korrektur tatsächlich bald beendet sein könnte und der Kurs schon bald das Allzeithoch in Angriff nimmt.

(Der Kurs des Bitcoins notiert derzeit etwa 10 % unter dem Allzeithoch von 73.750 - Quelle: Tradingview)

Grund #1: Wale kaufen massiv Bitcoins

Heute gehen vermehrt Meldungen über verschiedene Krypto-Wale ein, die im großen Stil Bitcoin kaufen. Allein am heutigen Tag wurden 20.000 Bitcoins von verschiedenen Walen gekauft. Das berichtet Bitcoin News heute auf X (ehemals Twitter).

NEW: Whales bought 20K Bitcoin during Tuesday's price dip, seizing the opportunity to accumulate more at a lower price, per CryptoQuant. pic.twitter.com/ELkpgO3mvc - Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) June 13, 2024

In der Tat sind diese nicht die Einzigen, die die Korrektur für Nachkäufe nutzen möchten. Auch die bekannte Branchengröße Michael Saylor hat angekündigt, dass sein Unternehmen MicroStrategy Bitcoins im Wert von 500 Mio. Dollar kaufen möchte. Dafür sollen sogar institutionelle Investoren zum Investment animiert werden. Saylors Unternehmen hält mit einem Vermögen von 7,5 Mrd. Dollar jetzt schon eine enorme Menge Bitcoin.

Grund #2: Bitcoin ETFs erreichen 16 Mrd. Dollar an Zuflüssen

Ein immer noch sehr wichtiges und im wahrsten Sinne des Wortes stets wachsendes Thema sind die Bitcoin-ETFs. Diese werden derzeit nämlich immer größer und verzeichnen zunehmende Zuflüsse. Laut der renommierten amerikanischen Investmentbank J.P. Morgan konnten die börsengehandelten Fonds auf die größte Kryptowährung bereits Nettozuflüsse von Milliarden von Dollar erzielen.

Wie das Bitcoin Magazine jedoch auf X richtig anmerkt, könnte das erst der Anfang sein. Laut verschiedener Finanzexperten dauert es oft bis zu 12 Monate, ehe die großen institutionellen Investoren ihre Analysen abgeschlossen haben und dazu bereit sind, in einen neuen ETF zu investieren. Es könnte also gut sein, dass wir bis jetzt erst einen Bruchteil dessen gesehen haben, was die ETFs wirklich im Kryptomarkt bewirken können. Die nächsten Monate könnten daher viel Spannendes und große Kursgewinne für den Bitcoin bringen.

JUST IN: JPMorgan says spot Bitcoin ETFs have attracted $16 billion in net inflows.



This is just the beginning pic.twitter.com/6f75BeCBAy - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) June 13, 2024

Grund #3: Der große Trend ist noch intakt

Obwohl der Bitcoin seit nun fast 3 Monaten in der Korrektur steckt, gibt es bisher keine Anzeichen dafür, dass er den großen Trend brechen könnte. Ganz im Gegenteil. Betrachtet man das große Chartbild, fällt schnell auf, dass der Trend immer noch sauber, dynamisch und aufwärts gerichtet läuft. Der Trendbruch wäre erst bei etwa 38.750 erreicht. Einer Marke, die derzeit noch über 40 % entfernt liegt. Es ist gerade bei dieser positiven Nachrichtenlage sehr unwahrscheinlich, dass diese Marke erreicht wird.

(Im Wochenchart zeigt sich immer noch ein sauberer und dynamischer Aufwärtstrend - Quelle: Tradingview)

Wenn der Bitcoin wirklich bald wieder nach oben ziehen sollte, wird er damit wahrscheinlich als Zugpferd für den gesamten Kryptomarkt fungieren. Altcoins, Meme-Coins und sogar Coins, die derzeit noch gar nicht auf dem Markt sind, könnten sehr stark davon profitieren. Einer dieser Coins ist $DAWGZ, der sich derzeit frisch im ICO befindet.

Klicke hier, um mehr über $DAWGZ zu erfahren.

$DAWGZ könnte den Meme-Coin Markt erschüttern!

$DAWGZ ist ein innovativer Multichain-Coin, der auf den Blockchains von Solana, Ethereum, Binance Smart Chain und Avax handelbar ist. Dadurch entstehen Vorteile sowohl bei der Geschwindigkeit als auch bei den Kosten der Transaktionen. Laut einiger Analysten könnte es der nächste Coin sein, der Millionäre erschafft. Tatsächlich sind die Entwickler sehr ehrgeizig, denn die Roadmap zeigt einen ausführlichen Plan, über den ein Listing an verschiedenen zentralen Börsen erreicht werden soll.

Klicke hier, um die Roadmap von $DAWGZ zu sehen.

($DAWGZ sammelte bereits über 1,2 Mio. Dollar von ehrgeizigen Investoren ein - Quelle: basedawgz.com)

Tritt dieses ein, könnten Investoren der ersten Stunde in der Tat enorme Gewinne realisieren. Damit diese noch durch ein passives Einkommen abgerundet werden, enthält $DAWGZ auch eine einträgliche Staking-Funktion.

Das Vertrauen der Anleger scheint indessen ebenso wie die Neugierde bereits geweckt zu sein. Denn mittlerweile konnte $DAWGZ bereits über 1,2 Mio. Dollar einsammeln. In wenigen Tagen erhöht sich der Preis. Sollte die Roadmap wirklich so umgesetzt werden, wie auf der Website angegeben, könnte es sein, dass ein so niedriger Preis wie jetzt im Vorverkauf nie wieder erreicht wird.

Klicke hier, um $DAWGZ vor der nächsten Preiserhöhung zu kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.