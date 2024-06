Im Mai konnte Advanced Micro Devices (AMD), ein Hersteller von Computerprozessoren und verwandten Technologien, dank der starken Nachfrage sowohl im Verbraucher- als auch im kommerziellen Segment, eine Steigerung der Notebook-Lieferungen um 15 % gegenüber dem Vormonat verzeichnen. Bank of America hatte derartige Entwicklungen nicht erwartet und sah sich daher veranlasst, ihre Notebook-Prognose für das zweite Quartal 2024 von einem 5%igen auf ein 12%iges Quartalswachstum anzupassen, was die übliche Saisonalität eines 10%igen Anstiegs übersteigt. Analysten deuten die besser als erwartet ausgefallenen Notebook-Verkäufe als positives Signal für den PC-Mikroprozessorabsatz bei AMD und vermuten damit verbundene Umsatzsteigerungen für dieses Quartal. Es wird geschätzt, dass circa 37% von Intels und etwa 14% von AMDs Umsätzen jeweils aus Notebook-CPUs generiert werden. Zudem zeigen Analysten auf, dass die PC-Verkäufe von AMD und einem weiteren bedeutenden Akteur auf dem Markt, entgegen der saisonalen Norm im ersten Quartal 2024 unterdurchschnittlich ausfielen, die darüber hinaus liegenden drei Quartale jedoch überdurchschnittlich waren.

Stabile Zukunft trotz schwieriger Marktbedingungen

AMD meldete vor Kurzem auch, dass Jean Hu, die Finanzvorständin des Unternehmens, 20.000 Unternehmensanteile verkauft hat, nach welchem Verkauf sie nun 39.506 Anteile besitzt. Obwohl keine weiteren Käufe innerhalb des vergangenen Jahres getätigt wurden, zeigte sich eine Gesamtzahl von 20 Firmeninsiderverkäufen. An dem Tag als diese Insidertransaktionen gemeldet wurden, wurde die Aktie mit 161.4 US-Dollar gehandelt, was einer Marktgewichtung von ungefähr 258.998 Milliarden US-Dollar für das Unternehmen entspricht. Trotz eines beträchtlich über dem Branchen- und Unternehmensmittel liegenden Kurs-Gewinn-Verhältnisses prophezeien Analysten weiteres Wachstum und eine potentielle Umsatzsteigerung von 11,51% im letzten Jahr für AMD. Diese Entwicklungen könnten darauf hindeuten, dass der Aktienmarkt, auch in schwierigen Zeiten, durchaus vielversprechende Investitionsmöglichkeiten bieten kann und somit die Stärke dieser speziellen Branche unter Beweis stellt.

