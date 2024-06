Spiegelt Erhöhung der Kapitalbeschaffung in Höhe von 2,8 Milliarden US-Dollar zur Unterstützung globaler Hyperscaler bei der Erfüllung beispielloser Cloud- und KI-Nachfrage wider

Beschaffung von Mitteln in Höhe von insgesamt 11 Milliarden US-Dollar im Verlauf der letzten neun Monate, um Entwicklungsinvestitionen von 30 Milliarden US-Dollar für Rechenzentren voranzutreiben

Vantage Data Centers, ein weltweit führender Anbieter von Hyperscale-Rechenzentren, gibt eine Kapitalbeteiligung in Höhe von 9,2 Milliarden US-Dollar bekannt, die von Investmentvehikeln geleitet wird, die von der DigitalBridge Group, Inc. (NYSE: DBRG) ("DigitalBridge"), dem weltweit führenden alternativen Vermögensverwalter für Investitionen in digitale Infrastrukturen, und Silver Lake, dem weltweit führenden Technologieinvestor, verwaltet werden.

Vantage Data Centers' portfolio includes 34 operational or developing hyperscale data center campuses across five continents. Pictured is a data center on the company's Phoenix, Arizona campus. (Photo: Business Wire)

Die Kapitalerhöhung war deutlich überzeichnet und wurde unter Beteiligung mehrerer globaler Investoren um 2,8 Milliarden US-Dollar aufgestockt, womit sich die abgeschlossene Investition auf 9,2 Milliarden US-Dollar beläuft. Zusammen mit der im September 2023 angekündigten Investition von 1,5 Milliarden Euro von Australian Super beläuft sich die neue Geamtinvestition in Vantage im Verlauf der letzten neun Monate auf rund 11 Milliarden US-Dollar. Davon sind mehr als 7 Milliarden US-Dollar primäres Eigenkapital. Der Haupterlös wird zur Finanzierung des Wachstums von Vantage in Nordamerika und der EMEA-Region verwendet. Die strategischen Fähigkeiten des Unternehmens werden somit beschleunigt und erweitert, um sich mit globalen Hyperscalern bei der Erfüllung der beispiellosen Cloud- und KI-Nachfrage zusammenzuschließen.

Vantage ist in den letzten Jahren gewachsen, um mehr als 25 Standorte in Nordamerika und der EMEA-Region mit einer prognostizierten Gesamtkapazität von über drei Gigawatt zu besitzen oder zu kontrollieren. Als Teil des Investitionsplans des Unternehmens dürfte die neue Finanzierung das weitere Wachstum beschleunigen, indem wir schätzungsweise 30 Milliarden US-Dollar an zusätzlicher Entwicklung vorantreiben, um die Erfolgsbilanz von Vantage in Bezug auf das Angebot marktführender Kapazitäten und innovativer Lösungen für Kunden auf der ganzen Welt auszuweiten. Im Zusammenhang mit der Investition wird Vantage seine Entwicklung von Rechenzentren der nächsten Generation fortführen, einschließlich energieefizienter und nachhaltiger, speziell für KI- und umfangreiche Cloud-Implementierungen entwickelter Designs.

"Es ist aufregend, eine derart starke Investorennachfrage zu erleben, um unser beispielloses Wachstum in Nordamerika und der EMEA-Region voranzutreiben", so Sureel Choksi, President und CEO von Vantage. "Das Vertrauen, das DigitalBridge, Silver Lake und andere Investoren in Vantage haben, und unsere Fähigkeit zur Umsetzung, wie eine Investitionsrunde beweist, die deutlich überzeichnet war, ist ein Beweis für die Erfolgsbilanz unseres Teams bei der Bereitstellung unserer Leistungen für unsere Kunden. Diese neue Finanzierung von den weltweit führenden Investoren für digitale Infrastruktur und Technologie zusammen mit zahlreichen Co-Investoren ist ein Game Changer, der Vantage in einzigartiger Weise positioniert, um von den unglaublichen KI- und Cloud-Chancen zu profitieren, die vor uns liegen."

"DigitalBridge ist erfreut, Vantage, einen bewährten Infrastrukturpartner für die weltweit führenden Cloud- und Technologieplattformen, weiterhin unterstützen zu können", so Jon Mauck, Senior Managing Director bei DigitalBridge, der die Investmentstrategie für die Rechenzentren des Unternehmens leitet. "Diese Investition ermöglicht es Vantage, die Entwicklung der Infrastruktur der nächsten Generation weiter zu beschleunigen, um die weitere Einführung von Cloud- und KI-Technologien zu unterstützen."

"Unsere Überzeugung von der Führungsrolle von Vantage bei der Entwicklung und Bereitstellung von Kapazitäten der nächsten Generation für die bedeutendsten Hyperscaler der Welt war noch niemals größer und wir freuen uns, bei dieser wichtigen Partnerschaft mit einer Elite-Gruppe von Investoren zusammenzuarbeiten", so Greg Mondre, Co-CEO und Managing Partner und Lee Wittlinger, Managing Director von Silver Lake.

