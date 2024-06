Beim kanadischen Polymetall-Experten Power Nickel geht es Schlag auf Schlag. In den vergangenen Tagen hat man ein neues 8.000 m Bohrprogramm angekündigt, nun kommt der Einstieg eines ganz Großen: Rob McEwen. Er ist vor allem als Gründer von Goldcorp Inc. bekannt, unter seiner Leitung wurde das Unternehmen zu einem der größten Goldproduzenten der Welt. Mit seiner Firma McEwen Mining war er an mehreren bedeutenden Projekten beteiligt, darunter die El Gallo Mine in Mexiko und die San José Mine in Argentinien. Nun engagiert er sich bei Power Nickel (WKN: A3CUEW | ISIN: CA7393011092 | Ticker-Symbol: IVV) - nicht ohne Grund. Die Top-Liegenschaft "Nisk" im bergbaufreundlichen Quebec bietet riesige Polymetall-Vorkommen und bietet noch einiges an Überraschungspotenzial.

