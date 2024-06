In den vergangenen sieben Tagen verzeichnete die Aktie von Nel ASA einen Rückgang von 2,42% auf einen aktuellen Kurs von 0,56 €. Diese Entwicklung kennzeichnet einen weiteren Abschnitt in einer Phase der Unsicherheit und entspricht dem Stimmungsbild des Aktienmarktes. Trotz bedeutender Schritte des Unternehmens zur schärferen Fokussierung auf Kerngeschäfte, bleibt der Aktienkurs unter Druck und die Zukunftsaussichten scheinen, zumindest kurzfristig, ungewiss.

Restrukturierung und Wachstumspläne

Mit der kürzlichen Abspaltung der Defizit-geplagten Fueling-Sparte und deren eigenen Börsengang, hat sich Nel ASA hauptsächlich auf die Entwicklung zuverlässiger Elektrolyseure zur Herstellung von erneuerbarem Wasserstoff fokussiert. Doch unmittelbar nach der Abspaltung rutschte nicht nur die Mutteraktie ab, auch die neu gelistete Tochter erlitt an der Börse Verluste. Trotz hoher Produktionskapazitäten und signifikanten Investitionen in neue Technologien in Partnerschaft mit namhaften Playern, halbierte sich der Börsenwert von Nel ASA seit seinem Hoch im vergangenen Jahr. Die Investoren zeigen sich enttäuscht: Die jüngst durchgeführten Schritte konnten nicht genug Vertrauen in neue Großaufträge oder eine nachhaltige Profitabilität aufbauen. Mit dem Durchbruch unterhalb der 200-Tagelinie und einem Wert knapp über der Penny Stock-Schranke werden institutionelle Investoren noch vorsichtiger. Für eine Trendwende braucht es nun deutliche Signale - und das rasch.

