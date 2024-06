Am Donnerstag gab es die nächste positive Überraschung, die nach US-Börsenschluss veröffentlicht wurde. Nachdem Oracle bereits am Dienstag und Broadcom am Mittwoch für kräftige nachbörsliche Kurszuwächse bei ihren Aktien sorgen konnten, folgte am Donnerstag Adobe. Das Papier gewann nachbörslich fast 15 Prozent.Besser als erwartete Quartalsergebnisse sowie insbesondere ein starker Ausblick sorgten für Freude bei den Anlegern. Adobe hat mit einem aufgepeppten Ausblick Sorgen um seine KI-Chancen gedämpft. ...

