Dank der Integration von KI in seine kreativen Produkte hat Adobe die Erwartungen deutlich übertroffen. Die Aktie, die in diesem Jahr dem Markt hinterhergehinkt war, schnellt zweistellig hoch.Adobe Systems hat die Erwartungen der Analysten mit seinen Zahlen für das zweite Quartal übertroffen, was die Aktien des Softwareunternehmens im erweiterten Handel um 17 Prozent steigen ließ. Der Softwarekonzern berichtete einen Gewinn pro Aktie von 4,48 US-Dollar, verglichen mit den von Analysten prognostizierten 4,39 US-Dollar, und erzielte einen Umsatz von 5,31 Milliarden US-Dollar, gegenüber erwarteten 5,29 Milliarden US-Dollar. Dieses Wachstum wurde durch eine steigende Nachfrage nach Adobes …