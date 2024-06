Der DAX hat am Donnerstag ordentlich Federn lassen müssen, nachdem sich die Hoffnung auf mehrere Zinssenkungen in den USA noch in diesem Jahr verflüchtigt haben. Zudem belasten politische Unsicherheiten und auch der Zollstreit mit China. Der DAX ging am Ende mit einem Minus von zwei Prozent auf 18.265,68 Zählern aus dem Handel. Zum Start in den letzten Handelstag der Woche wird der deutsche Leitindex aber stabilisiert erwartet. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,3 Prozent höher auf 18.314 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...