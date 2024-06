Der DAX (WKN: 846900) hat am Donnerstag einen Schwächeanfall erlitten. Nach der Vortagesrallye brach der deutsche Leitindex um 365 Punkte ein und ging -1,96% tiefer mit 18.265 Punkten aus dem Handel. Alle 40 Einzeltitel schlossen im Minus. Im Fokus standen die Aktien von Deutsche Telekom, Volkwagen, Siemens und Porsche SE. Schon am Morgen zeichnete sich ein schwacher Handelstag ab. Die deutschen Standardwerte starteten mit einer Abwärtslücke in den ...

