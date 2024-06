The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.06.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.06.2024ISIN NameXS2014307800 KOMMUNALBK 19/24 MTN REGSAU3FN0048724 NATL AUSTR.B 19/24 FLRXS2191236715 EIB 20/24 MTNAU3CB0264265 NATL AUSTR.B 19/24USU1468GAD61 CARVANA 20/28 REGSDE000BU0E063 BRD USCHAT.AUSG.23/07DE000HLB42Y7 LB.HESS.-THR. PF. 22/24US500630DF23 KOREA DEV.BK 21/24FR0013426426 CSSE DEP.CON 19/24 MTNXS2014288158 OP YRITYSPA. 19/24 MTNXS2014287937 BCO SANTAND. 19/24 MTNXS1719154574 DIAGEO FIN. 17/24 MTNDE000A2R2878 MAKOR HLDGS 19/24XS1651444140 EUROF.SCIENTIF. 17/24XS1962238942 BARCLAYS BK 19/24 FLR MTNXS1628004779 KOJAMO OYJ 17/24DE000A2R2886 MAKOR HLDGS 19/24XS1028951264 TURK TELEKOMUNIKASY 14/24US50064FAR55 KOREA, REP 19/24FR0011991306 CM HOME LOAN SFH 14/24MTNDE000HLB31E2 LB.HESS.THR.CARRARA06B/19XS2006909407 BRIGD SG PTE 19/24US69033DAC11 OVERS.-CHIN.BKG.14/24 MTNXS1079233810 MAROKKO 14/24 REGSXS1078750004 GOODMAN HK FIN. 14/24 MTNXS1079726334 BANK AMERI. 14/24 MTN