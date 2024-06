The following instruments on XETRA do have their first trading 14.06.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 14.06.2024Aktien1 US90214J2006 2U Inc.2 FR001400OKR3 Casino, Guichard-Perrachon S.A.3 US45840Y2037 Interactive Strength Inc.4 CA50067J2020 Koryx Copper Inc.Anleihen1 BE0390134972 KBC Bank N.V.2 XS2844404710 IPD 3 B.V.3 US674599DJ13 Occidental Petroleum Corp.4 US674599DL68 Occidental Petroleum Corp.5 XS2838492101 Tereos Finance Groupe I6 BE6352800765 Barry Callebaut Services N.V.7 XS2838391170 ITV PLC8 XS2844398482 K+S Aktiengesellschaft9 XS2824778075 Koninklijke KPN N.V.10 XS2842080488 Bank Polski S.A.11 XS2841962017 Skipton Building Society12 XS2841150316 Stedin Holding N.V.13 DE000CZ45YQ9 Commerzbank AG14 GB00BQC82C90 Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich15 DE000HLB4330 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale16 DE000HLB57P3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale17 DE000HLB57K4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale18 AT000B094107 Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG