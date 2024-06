Nach einem Schwächeanfall am Donnerstag hat der Dax seine gesamten Vortagsgewinne wieder abgegeben. Auch andere europäische Aktienmärkte sackten deutlich ab, während sich die US-Börsen weiterhin in der Nähe ihrer Rekordstände halten. Vom Zinsoptimismus nach den niedriger als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten war am Donnerstag jedoch nichts mehr zu spüren. Die Aussicht auf nur noch eine Zinssenkung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...