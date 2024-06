© Foto: picture alliance / STRF/STAR MAX/IPx | STRF/STAR MAX/IPx



Keith Gill postete am Donnerstag nach der US-Glocke einen neuen Screenshot seines E-Trade-Portfolios im Reddit-Forum Superstonk. Demnach hält er nun 9,001 Millionen GameStop-Aktien.Ein Screenshot auf Gills Reddit-Konto zeigte am Donnerstag, dass sein Portfolio nicht mehr die 120.000 GameStop-Call-Optionen enthielt, die nächste Woche auslaufen sollten und einen Ausübungspreis von 20 US-Dollar hatten. Stattdessen wies sein Portfolio eine Position von mehr als neun Millionen Stammaktien auf, gegenüber fünf Millionen Anfang der Woche. Der Screenshot, der unter Gills Reddit-Namen "DeepF--ing Value" veröffentlicht wurde, scheint außerdem eine Cash-Position zu zeigen, die von fast 30 Millionen …