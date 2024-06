Autodesk (NASDAQ:ADSK), bekannt für seine Softwarelösungen im Bereich Design und Engineering, erlebt nach der Veröffentlichung des Quartalsberichts gemischte Reaktionen der Analysten. Nach einem überraschend starken Start in das Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatzwachstum von 12% gegenüber dem Vorjahr und einem Quartalsumsatz von 1,42 Milliarden Dollar, passen einige Analystenhäuser ihre Kursziele an. CFRA erhöhte das Kursziel leicht auf $235, während andere wie BMO Capital und Goldman Sachs ihre Ziele nach unten korrigierten. Neue Entwicklungen wie das KI-Projekt Bernini, welches eine Innovation in der 3D-Modellierung verspricht, könnten langfristig zur Stärkung der Marktposition beitragen.

Anpassungen trotz Rechtsstreit

Obwohl Autodesk mit juristischen Herausforderungen konfrontiert ist, nachdem eine Anwaltskanzlei Ermittlungen bezüglich möglicher Verstöße gegen Wertpapiergesetze ankündigte, bleiben Experten aufgrund der stabilen Geschäftszahlen positiv gestimmt. Analysten zeigen ein gemischtes Bild: Rosenblatt Securities behielt das hohe Kursziel von $290 bei, während RBC Capital optimistisch bleibt und Deutsche Bank eine neutrale Haltung einnimmt. Autodesk selbst gibt sich hinsichtlich des zweiten Halbjahres des Geschäftsjahres 2025 bedingt durch makroökonomische Unsicherheiten vorsichtig. Dennoch, sowohl die beeindruckende Bruttogewinnmarge von über 91% als auch das Umsatzwachstum im letzten Geschäftsquartal untermauern die Effizienz und das Potential des Unternehmens.

