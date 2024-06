Das setzt den DAX am Freitag nach dem Abverkauf am Donnerstag weiter unter Druck. Außerdem im Fokus: die steigenden Kurse bei Thyssenkrupp und Lanxess. Nach dem deutlichen Vortagesminus hat der deutsche Aktienmarkt zum Wochenausklang einen Stabilisierungsversuch unternommen. Der DAX fiel in den ersten Handelsminuten um 0,03 Prozent auf 18 271,83 Punkte. Damit steuert der Leitindex auf ein klares Wochenminus von rund 1,5 Prozent zu.Der MDax mit den ...

