Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Flughafenbetreiber Fraport nimmt über eine Anleihe (ISIN XS2832873355/ WKN A383CB) frisches Kapital in Höhe von 650 Millionen Euro auf, so die Börse Stuttgart.Anleger würden einen Kupon von 4,25% erhalten, erstmalig am 11.06.2025. Als Fälligkeitstermin sei der 11.06.2032 angegeben. Gehandelt werden könne ab einem Mindestbetrag und in kleinsten handelbaren Einheiten von jeweils 1.000 Nominalen. Ein Rating werde aktuell nicht angegeben. (Bonds Weekly Ausgabe vom 13.06.2024) (14.06.2024/alc/n/a) ...

