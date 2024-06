Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die LBBW begibt eine Anleihe (ISIN DE000LB39EQ6/ WKN LB39EQ) im Volumen von 750 Millionen Euro, so die Börse Stuttgart.Bis zur Fälligkeit am 13.11.2029 zahle die Landesbank einen jährlichen Kupon von 3,125%. Die erste Zinszahlung erfolge am 13.11.2024. Der Mindestbetrag liege bei 1.000 Nominalen, dies entspreche auch der kleinsten handelbaren Einheit. Von Moody's gebe es ein Aa2 Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 13.06.2024) (14.06.2024/alc/n/a) ...

