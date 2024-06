© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki



Laut Paul Franke, ein 5-Sterne-Investor, der zu den besten vier Prozent der Aktienexperten von TipRanks gehört, sei die derzeitige Bewertung der Palantir-Aktie zu optimistisch. "Die Bewertung scheint weit über der prognostizierten Wachstumsrate zu liegen", so Franke. Palantir befinde sich demnach "auf einem extrem teuren Boom-Preisniveau". "Mein größtes Bewertungsproblem ist, dass sich das Kurs-Umsatz-Verhältnis von einem mittleren Wert für Big-Data-Software vor einigen Jahren zu dem mit Abstand höchsten in der Vergleichsgruppe entwickelt hat", erklärt Franke. Die hohe Bewertung von Palantir lasse laut dem Investor wenig Spielraum für Fehler, so dass die Aktie möglicherweise auf 15 …