Die Evotec-Aktie (WKN: 566480) segelt in gefährlichem Fahrwasser. Am Donnerstag ist sie im Xetra-Handel um -7% auf 8,34 € abgestürzt, das 52-Wochen-Tief ist nur noch einen Hauch entfernt. Zum Wochenausklang startet sie mit einem leichten Plus. Droht jetzt ein Absacker in noch tiefere Gefilde oder kann sich das Papier berappeln? Positive Nachrichten verpuffen Wenn positive Nachrichten wirkungslos verpuffen, muss man das als Alarmzeichen werten, gerade ...

