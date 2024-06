© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Ong Wee Jin



Robert Kiyosaki hat es zu einem Vermögen von etwa 100 Millionen US-Dollar gebracht. Nun hat er geteilt, wie Anleger ohne viel Mühe ebenfalls Millionäre werden können.Nach Ansicht von Robert Kiyosaki, dem US-Investor und Finanzberater, der durch sein Buch "Rich Dad Poor Dad" bekannt geworden ist, müssen sich Investoren nicht sonderlich anstrengen, um Millionäre zu werden. Seiner Ansicht nach ist Bitcoin die einfachste Art dies zu erreichen, und er verweist auf das Potenzial der Kryptowährung gegenüber traditionellen Anlagen in Zeiten der Geldentwertung. "Bitcoin ist der einfachste Weg zum Millionär", schrieb Kiyosaki in einem Post auf X am Dienstag. "Es ist schwer, als Unternehmer Millionen …