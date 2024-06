Weinfelden (ots) -Lidl Schweiz und der Walter Zoo in Gossau, SG haben sich für eine originelle und aufregende Idee zur Fussball-Europameisterschaft zusammengetan: Ein Gürteltier wird als Fussball-Orakel fungieren und die Ergebnisse der Euro 2024 vorhersagen.Durch diese Partnerschaft möchten Lidl Schweiz und der Walter Zoo Fussballfans in der ganzen Schweiz eine einzigartige und spannende Möglichkeit bieten, die Europameisterschaft auf eine neue und unterhaltsame Weise zu erleben."Wir freuen uns, gemeinsam mit dem Walter Zoo diese einzigartige Aktion zur Fussball-Europameisterschaft auf die Beine zu stellen.", sagt Nathalie Forrer, Head of Marketing bei Lidl Schweiz. "Das Gürteltier-Orakel wird den Fans sicher viel Freude bereiten und für zusätzliche Spannung sorgen.""Es ist uns eine grosse Freude, im Rahmen der diesjährigen Europameisterschaft mit Lidl Schweiz eine ganz besondere Kooperation einzugehen." erklärt Thomas Harder, Leiter Marketing des Walter Zoo.Lidl Schweiz ist gespannt auf die Vorhersagen des fussballbegeisterten Gürteltiers mit Namen Lanzelot und welche Überraschungen es bereithält!Die Ergebnisse werden auf den Social-Media-Kanälen von Lidl Schweiz veröffentlicht.Pressekontakt:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100920565