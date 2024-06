Nach einem verhaltenen Start in den Handel ist die Aktie von Rheinmetall am Freitag kurz vor 10:00 Uhr auf Talfahrt gegangen. Knapp zehn Prozent hat der Rüstungswert in der Spitze verloren, bei der Aktie wurde mehrmals wegen der hohen Volatilität der Handel unterbrochen. Auch andere Rüstungswerte wie Hensoldt und Renk stehen unter Druck.Durch das kräftige Minus ist die Rheinmetall-Aktie unter die 500-Euro-Marke gefallen. In der Folge dürften zahlreiche Stop-Loss-Aufträge ausgeführt worden sein, ...

