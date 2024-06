News von Trading-Treff.de Enphase, First Solar und der DAX stehen gerade in bewegten Zeiten. Während die Börsen seit dem Ergebnis der Europawahl im DAX eher zu Gewinnmitnahmen tendieren, entwickelt sich der US-Solarsektor zum Börsenliebling. Welche Setups sich hier bei Enphase und First Solar aktuell entwickeln, bespreche ich (neben dem DAX) in meiner Sendung. Dazu stehen die bullische Reaktion auf die fiskalischen Straffungspläne der Bank of Japan ...

Den vollständigen Artikel lesen ...