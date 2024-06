Am deutschen Markt für Wagniskapitalfinanzierung hat eine leichte Erholung eingesetzt - diese ist allerdings mit Vorsicht zu genießen. Im ersten Quartal lag laut einer Erhebung der KfW der Mittelfluss mit 1,9 Mrd. Euro über dem Niveau des Vorjahresquartals (1,7 Mrd. Euro). Dieser konnte jedoch nicht an die Rekordwerte aus demselben Zeitraum in den Jahren 2021 und 2022 (3,1 und 3,4 Mrd. Euro) anknüpfen. Hinzu kommt, dass die Zahl der Finanzierungsrunden mit 195 Transaktionen stark rückläufig ist (Vj.: 318; 2022: 401; 2021: 446). Das ist besonders besorgniserregend, da im Q1 über den Jahresverlauf typischerweise die Deal-Aktivität noch am höchsten ist. Die Q1-Zahlen zur Venture-Capital-Aktivität des Datenanbieters Pitchbook sprechen eine ähnliche Sprache. Dort werden ebenfalls 1,9 (Vj.: 1,6) Mrd. Euro Transaktionsvolumen und 220 Deals (Vj.: 312) aufgeführt. "Bei großen Finanzierungsrunden gibt es aktuell Nachholeffekte, weil ...

