Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Schweizer Pharmakonzern Novartis refinanziert sich über eine Anleihe (ISIN CH1353257822/ WKN A3LZ2S) mit 645 Millionen Schweizer Franken, so die Börse Stuttgart.Der Kupon betrage 1,75% und werde erstmals am 16.06.2025 ausgezahlt. Die Fälligkeit sei für den 16.06.2034 vorgesehen. Anleger könnten ab einem Mindestbetrag von 5.000 Nominalen und in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 5.000 Nominalen handeln. S&P vergebe ein AA- Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 13.06.2024) (14.06.2024/alc/n/a) ...

