Hamburg (www.anleihencheck.de) - Am 12.06. fand die FED-Sitzung statt, wie erwartet wurden die Leitzinsen dort nicht gesenkt, so Norman Liebke, Economist bei der Hamburg Commercial Bank.Dennoch habe es Grund für Aufruhr an den Märkten und in den Wirtschaftsnachrichten gegeben, denn der Offenmarktausschuss (FOMC) habe neue Prognosen für die US-Wirtschaft (u.a. Inflation, BIP) veröffentlicht. Marktbeobachter hätten sich aber, wie in den letzten Quartalen auch, vor allem auf die Zinsprognosen gestürzt. Der sogenannte "Dot Plot" zeige, wie die Prognosen der einzelnen Mitglieder des FOMC über die Zinsentwicklung ausgefallen seien. Dabei werde nicht offengelegt, welches Mitglied welche Erwartungen über die künftige Entwicklung habe, jedoch lasse sich daraus ein gewisser Konsens ableiten. ...

