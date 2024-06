Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die US-Inflation und die FOMC-Sitzung haben die Finanzmärkte bewegt, so die Analysten der Helaba.Letztlich seien die Hoffnungen auf Zinssenkungen per saldo gestiegen, obwohl vonseiten der FED nur ein Schritt in diesem Jahr in Aussicht gestellt worden sei. Die Währungshüter würden aber in Abhängigkeit der Datenlage entscheiden und so würden Inflations- und Konjunkturzahlen auch zukünftig für erhöhte Volatilität sorgen. Gestern hätten der Anstieg der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und unterhalb der Erwartungen liegende Erzeugerpreise die Zinssenkungserwartungen zeitweise erneut steigen lassen. Heute richte sich der Blick auf das Michigan Sentiment. ...

