© Foto: Unsplash



Die Aktie von Chip-Designer Arm Holdings wird in den prestigeträchtigen Nasdaq-100-Index aufgenommen. Gehen muss dafür Satellitenradio-Anbieter SiriusXM.In wenigen Tagen wird der vielbeachtete US-Technologieindex Nasdaq 100 um einen Halbleiter- und KI-Wert reicher sein. Arm Holdings kommt, SiriusXM muss gehen Wie die Technologiebörse am späten Donnerstagabend in einer Pressemitteilung bekanntgegeben hat, wird Chip-Designer Arm Holdings in den Index aufgenommen. Gehen muss dafür SiriusXM, der Anbieter des gleichnamigen Satellitenradios. Vollzogen werden soll die Änderung bereits zum Montag, den 24. Juni. Bis dahin ist in beiden Aktien mit erhöhter Volatilität zu rechnen, denn …