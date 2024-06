Xylem: Aktie zum Megathema Wasseraufbereitung im Aufwärtstrend!

Bayerisches Bier aus Abwasser: Xylem (XYL) stellt "Reuse Brew" vor!

Gewinnwachstum +42 Prozent gegenüber dem Vorjahr!

Xylem (XYL) - ISIN US98419M1009

Rückblick: Mit einem Kursplus von rund 27 Prozent im vergangenen Halbjahr konnte sich die an der New Yorks Stock Exchange gelistete Xylem-Aktie in einem Aufwärtstrend festsetzen. Nach dem Allzeithoch im Mai folgte ein Ausflug zum 50er-EMA. Inzwischen notiert das Wertpapier wieder über beiden, leicht steigenden gleitenden Durchschnitten.

Xylem-Aktie: Chart vom 13.06.2024, Kürzel: XYL Kurs: 140.67 USD, Tageschart Quelle: TWS







Mögliches bullisches Szenario

Auf der Oberseite deutet sich eine Widerstandslinie an. Sollte diese nachhaltig gebrochen werden, dürfte es bald schon wieder ein neues Allzeithoch geben.

Mögliches bärsches Szenario

Die Kurslücke von Dienstag auf Mittwoch dieser Woche liefert eine gute Möglichkeit, den Trade abzusichern. Wer risikobereiter ist, könnte sich für den Stop Loss auch am 50er-EMA oder am Pivot-Tief vom Donnerstag letzter Woche orientieren.

Meinung

Xylem setzt auf das Megathema Wasseraufbereitung. Im vergangenen Jahr konnte das Unternehmen ein Gewinnplus von 42 Prozent erwirtschaften. Es hat neulich Reuse Brew vorgestellt, ein bayerisches Bier aus aufbereitetem Abwasser. Das Projekt entstand in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität München und der Stadt Weißenburg. Es zielt darauf ab, neue Wege im Umgang mit Wasserknappheit aufzuzeigen und Fortschritte im Wasserrecycling zu demonstrieren.

Aktuelle Marktkapitalisierung: 31.54 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 207.57 Mio USD

Meine Meinung zu Xylem ist bullisch.

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 14.06.2024

