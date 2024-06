Caterpillar, der weltbekannte Konzern im Bereich Bau- und Bergbaumaschinen, hat für seine Aktionäre erfreuliche Nachrichten verkündet: Eine Dividendenerhöhung um 8% sowie eine bedeutende Ausweitung des Aktienrückkaufprogramms. Der Verwaltungsrat stimmte zu, die vierteljährliche Ausschüttung auf $1,41 pro Aktie anzuheben. Dies reflektiert eine Dividendenrendite von 1,72%, welche die durchschnittliche Industrierendite von 1,59% sowie die des S&P 500 mit 1,37% übersteigt, basierend auf dem Schlusskurs der Aktie von $243,32 am 12. Juni 2024. Darüber hinaus ermöglicht eine zusätzliche Investition von $20 Milliarden in das autorisierte Aktienrückkaufprogramm, welches 2022 begonnen wurde und ohne Ablaufdatum ist, den Rückkauf von bis zu $21,8 Milliarden der eigenen Stammaktien. Die erhöhte Dividende wird am 20. August 2024 an die Aktionäre ausgezahlt, die am 22. Juli 2024 im Register verzeichnet sind. Dieser Schritt bestärkt einmal mehr die Position von Caterpillar als Dividendenaristokrat, der seit 30 aufeinanderfolgenden Jahren höhere Dividenden an seine Aktionäre ausschüttet.

Konsequente Strategie für Anlegerwert

Im Zuge einer konstanten Steigung der Erträge über dreizehn Quartale hinweg - trotz Herausforderungen durch Lieferkettenprobleme und Inflation - erwartet Caterpillar für das Jahr 2024 Einnahmen auf dem Rekordniveau des Vorjahres. Angetrieben wird dies durch eine gesunde Nachfrage sowie ein starkes operative Geschäft, welches für 2024 einen freien Cashflow in der oberen Hälfte des $5-$10 Milliarden Bereichs prognostiziert. Fortschritte im Bereich Construction Industries, Ressourcenindustrien sowie Energie & Transport untermauern die Erwartungen nachhaltigen Wachstums. Konkurrierende Unternehmen wie Deere & Company folgen einem ähnlichen Muster, unterstreichen jedoch eine umkämpfte Branche, in welcher Caterpillar durch seine kürzliche Kurssteigerung von 34%, verglichen mit 27,8% Branchenwachstum, ein starkes Signal an Investoren sendet.

Caterpillar Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...