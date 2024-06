© Foto: Unsplash



Die Aktie von Rheinmetall ist am Freitag stark unter Druck geraten. Damit ist eine Vorentscheidung über den weiteren Kurs der Papiere gefallen.Die Aktie des deutschen Rüstungskonzerns und Automobilzulieferers Rheinmetall ist am Freitagvormittag stark unter Druck geraten und hat zeitweise zweistellig an Wert verloren. Rheinmetall am DAX-Ende Im regulären Xetra-Handel erreichte das Papier einen Tagestiefstkurs von 460,10 Euro. Am Handelsplatz Lang & Schwarz brach Rheinmetall nach einer Stopp-Loss-Kaskade sogar auf 450,00 Euro ein, ehe sich die ersten Käufer zurückmeldeten. Die durch die Abgaben entstandene Volatilität war zeitweise so hoch, dass der Handel unterbrochen werden musste. Das ist …